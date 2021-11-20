دول بلا شعوب 

2021/11/20 | 09:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما العالم يتابع تفاصيل محنة طالبي اللجوء العالقين بين حدود بيلاروسيا وبولونيا، والتي شهدت الأسبوع الفائت تطورات دراماتيكية ترافقت بزخم دبلوماسي وسياسي مكثف.مازال هاجس الهروب يتنامى لدى معظم شعوب العالم النامي، وبشكل خاص شعوب الشرق الأوسط.الذين سبق وأن تابعوا المآسي التي حلت ببعض طالبي اللجوء من مواطنيهم قبل سنوات، ومازالوا يتابعون مايحدث اليوم.لكنهم في نهاية المطاف يعتبرون أنها أثمان يجب أن تدفع، ولابد من تذوق بعض المرارات الآيلة للزوال ببعض الصبر، ويأملون أن العالم لن يتخلى عن أولئك العالق

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