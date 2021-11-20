نفي عراقي رسمي حول تمديد موعد انسحاب القوات الأمريكية

2021/11/20 | 09:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

نفت قيادة العمليات المشتركة، تمديد موعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق، قائلة إنه موعد ثابت ولا تغيير فيه.

وذكر المتحدث باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الحديث عن تمديد موعد انسحاب القوات الأمريكية غير دقيق وغير صحيح"، مؤكدًا أن "موعد خروج القوات القتالية في 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل ثابت ولا تغيير فيه".

وأضاف الخفاجي، أن "العلاقة بين الطرفين بعد خروج القوات القتالية ستكون علاقة استشارية في مجالات التدريب والتسليح والمعلومات الاستخبارية والأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي".

وفي وقت سابق، أكد التحالف الدولي، أن دور التحالف في العراق لن يتغير بالتزامن مع قرب انسحاب القوات القتالية نهاية كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري.

وقال المتحدث باسم قوة المهام المشتركة ومدير الشؤون العامة في التحالف الدولي، جويل هاربر، إن "دور التحالف الدولي في العراق لن يتغير، وسينتقل من العمليات القتالية إلى دور الاستشارة/ التمكين/ المساعدة".

وأضاف: "نحن الآن بالفعل نقوم بهذا الدور إلى حد كبير، لذلك لن يكون هناك تغيير ديناميكي في الأرقام أو المهمة التي لدينا هنا الآن".

وأمس، فتحت ميليشيا كتائب "سيد الشهداء"، باب التطوّع لصفوفها و"رفع مستوى الجهوزية"، في خطوة قالت إنها تحضيرًا لـ"المواجهة الحاسمة والتاريخية" مع الأمريكان، وذلك بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2021.

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