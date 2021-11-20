طقس العراق: قائمة بالمناطق المشمولة بموجة الأمطار والمنخفض الجوي - عاجل

2021/11/20 | 09:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، السبت، إلى تأثر البلاد بمنخفضين جويين احدهمها قام من البحر المتوسط والثاني من البحر الأحمر يسببان اضطرابات جوية في عموم البلاد.

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وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي في توضيح تابعه "ناس"، (20 تشرين الثاني 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفضين جويين سطحيين الاول قادم من البحر الابيض المتوسط والثاني قادم من البحر الاحمر ناتج عن نشاط منخفض السودان تزامنآ مع نزول اخدود علوي بارد ذو اصول قطبية يؤثر على مناطق تركيا وبلاد الشام ولكن مع اقتراب النزول البارد العلوي من الاراضي العراقية يتحول إلى منخفض قطع نتيجة لانفصاله عن المنخفض الأم"، مؤكدا أن "تسبب هذه العوامل اضطرابات جوية على مناطق واسعة من البلاد تبدأ بوادرها من اليوم وتستمر لغاية صباح يوم الثلاثاء المقبل على ان تكون ذروة الاضطرابات الجوية يوم الاثنين المقبل فيما تشمل مناطق واسعة ومتعددة من البلاد".

وأوضح الموسوي أن "الأجواء في المناطق الشمالية تكون غائمة جزئيا الى غائمة كليآ مع فرصة واردة لهطول امطار خفيفة الى معتدلة الشدة تشمل الموصل ودهوك وغزارة الامطار واردة على الاقسام الغربية من مدينة الموصل ودهوك".



لافتا إلى أن "باقي المدن الغير مذكورة تكون فرص الامطار بها ضعيفة، وربما تهطل زخات مطرية خفيفة الى قطرات من المطر على مناطق عشوائية يصعب تحديدها من تلك المناطق علمآ ان فرص الامطار تبدأ في مناطق غرب الموصل مع ساعات صباح يوم السبت ومع حلول ساعات المساء تمتد الى باقي المناطق".

اما بالنسبة للمناطق الغربية فأن "الاجواء تكون غائمة جزئيا إلى غائمة كليا مصحوبة بهطول امطار رعدية خفيفة وتكون على فترات معتدلة الشدة ولكن تكون طبيعة الامطار رعدية معتدلة واحيانا غزيرة الشدة في مناطق شمال غرب وغرب الانبار".



مشيرا إلى أن "فرص الامطار تنطلق فجر اليوم من مناطق شمال غرب وغرب الانبار ومع حلول ساعات مساء السبت تتسع رقعة الامطار لتشمل باقي مناطق الانبار".

وتوقع الراصد الجوي "أجواء صافية إلى غائمة في المناطق الوسطى مع فرصة لهطول امطار خفيفة ومتفرقة على مناطق عشوائية يصعب تحديدها من صلاح الدين واجزاء من مدن الفرات الاوسط خلال ساعات مساء اليوم السبت"، مبينا أن "المدن والمناطق غير المذكورة غير مرشحة لهطول الامطار ومن بين تلك المناطق او المدن العاصمة بغداد".

فيما تكون الاجواء في المناطق الجنوبية "غائمة جزئيا وعلى فترات تكون غائمة كليآ، اما بالنسبة الى فرص الامطار هناك وجهين من الاحتمالات: الاحتمال الاول، والذي تتفق عليه اغلب النماذج العددية بان تشهد مدن الجنوب امطار خفيفة ومتفرقة وغير معتبرة وقد تنعدم في بعض من مناطقها، اما الاحتمال الثاني والذي يؤكد عليه النموذج الاوربي بمفرده: بان تشهد مدن الجنوب هطول امطار خفيفة الى معتدلة الشدة ولكن تكون الامطار رعدية غزيرة في البصرة ووسط وجنوب وشرق وغرب ذي قار بأستثناء شمالها علمآ ان فرص الامطار تبدأ مع ساعات مساء وليلة السبت".

اما بالنسبة لدرجات الحرارة، فمن المتوقع أن "تستمر الاجواء الخريفية نهارا والباردة ليلا وفجرا دون ان يطرأ اي انخفاض في درجات الحرارة خلال اليوم باستثناء المناطق الشمالية متوقع ان تشهد انخفاض في درجات الحرارة حيث متوقع ان تسجل درجات الحرارة العظمى ليوم غدا العاصمة بغداد 24 درجة مئوية والبصرة 25 درجة مئوية والموصل 16 درجة مئوية".

وبشأن حركة الرياح فانها "ما بين الشرقية والشمالية الشرقية معتدلة السرعة تنشط وتكون مثيرة للغبار احيانا في مناطق غرب وجنوب البلاد بهبات رياح تصل الى 35 كم في الساعة خصوصا اثناء تواجد السحب الرعدية".

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