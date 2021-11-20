برلمانية سابقة تحذر من حدوث اقتتال داخلي بسبب نتائج الانتخابات - عاجل

2021/11/20 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذرت عضو مجلس النواب السابق، ندى شاكر، اليوم السبت، من حدوث اقتتال داخلي في العراق بسبب ما افرزته نتائج الانتخابات البرلمانية.

وقالت شاكر في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "العملية الانتخابية وما أفرزته نتائجها لم تضع البلد على الطريق الصحيح ولكن لاينبغي ان يأخذنا ما حصل إلى التناحر والاقتتال الداخلي وتخريب البلاد بذريعة الخروقات والتزوير الذي شهدته الانتخابات العراقية".

وأضافت، أن "الشعب العراقي لازال يعاني من تداعيات الحروب التي مر بها البلد في العقدين الماضيين فضلاً عن ارتفاع نسبة الفقر وقلة فرص العمل".

ودعت شاكر: "الكتل السياسية والحكومة العراقية إلى أن تضع مصلحة الشعب في قائمة اولوياتها".

وبينت أن "الإنتخابات العراقية شهدت أكبر عملية تزوير وتحريف للنتائج وهذا ما أكدته جميع الكتل السياسية وبالأدلة الدامغة".

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