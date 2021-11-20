التخطيط: أكثر من 7600 موظف “أمي” في وزارات ومؤسسات الدولة

2021/11/20 | 09:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفَ الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط عن وجود أكثر من 7600 موظف “أميّ” في وزارات ومؤسسات الدولة، في حين تصدرت وزارتا النقل والداخلية هذا العدد.وقال التقرير الصادر عن قسم إحصاءات التنمية البشرية في الجهاز، الذي نقلته جريدة “الصباح”، إن “عدد الموظفين الكلي في وزارات ومؤسسات الدولة بمليون و32 ألفا و599 موظفا”، مشيراً الى أن “أعلى عدد من الرجال كان في وزارات الداخلية حيث بلغ عددهم 556 ألفا و 773 موظفا والنفط 125 ألفا و244 موظفا والتعليم العالي 57 ألفا و34 موظفا، في حين كان عدد النساء أعلى في وزارات التربية 41 ألفا و366 موظفة والمالية 16 ألفا […]

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