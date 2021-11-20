2021/11/20 | 09:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم السبت، جاهزية إفتتاح مطار كركوك الدولي.وقال مدير اعلام سلطة الطيران جهاد ديوان في تصريح صحافي، ان “مطار كركوك الدولي جاهز للإفتتاح ونتتظر توجيهات الجهات العليا لإفتتاحه”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطيران المدني: مطار كركوك جاهز للإفتتاح وطلبات لإنشاء مطارات جديدة المركز الخبري الوطني.

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