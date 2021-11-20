2021/11/20 | 09:24 - المصدر: عين العراق

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السياسية

السبت 20 نوفمبر 2021 | 09:23 صباحاً | عدد القراءات : 1

الاطار التنسيقي يتخذ قراره بشأن الكاظمي

اكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سعد السعدي، اليوم الجمعة، ان الحكومة المقبلة سيتم تشكيلها من خلال التوافق بين مختلف الاطراف، لافتا الى ان الاطار التنسيقي اتخذ قراره برفض التجديد للكاظمي.

وقال السعدي في تصريح صحافي ان “الحكومة المقبلة بكل الاحوال ستكون توافقية ولا مناص من ذلك، حيث ان هذا العرف هو السائد في تشكيل الحكومات المتعاقبة”.

واضاف ان “الاطار التنسيقي يمتلك الادلة بشأن التلاعب باصوات الناخبين، اذ لا يسعى في الوقت الراهن لفتح اي حديث مع الاطراف الاخرى حول الشخصية التي ستقود الحكومة في المرحلة المقبلة الا بعد حسم نتائج الانتخابات”.

وبين ان “الاطار التنسيقي اتخذ قراره بشأن عدم التجديد لرئيس الوزراء الحالي لحكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي

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