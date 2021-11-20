هل فشلت مبادرة الصدر والحكيم؟

2021/11/20 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

بين رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، اليوم السبت، ان مبادرة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وخطاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يبدو أنهما غير مقبولتين من الطرفين.

وقال الشمري في حديث تابعته (بغداد اليوم)، إن "زمن المبادرات بدأ الآن، وهذا يعني أن الأطراف السياسية لم تصل إلى تفاهم، فمبادرة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وخطاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يبدو أنهما غير مقبولتين من الطرفين، أما مبادرة رئيس الجمهورية برهم صالح فقد تكون أكثر مقبولية لأنها قدمت من طرف غير مشترك بالانتخابات، وغير منحاز لأي طرف سواء التيار الصدري أو الإطار التنسيقي".

واضاف، أن "المشهد الحالي، يشير الى أنه يتجه لتوافق الأغلبية، وهناك أطراف ستقبل بخارطة معينة تجمع بين مطالب الفائزين والخاسرين، ومن لم يقبل يذهب إلى المعارضة"، مؤكدا أن "المبادرات التي قدمت من قبل الأطراف المشتركة بالانتخابات، تأتي لإظهار نفسها وإثبات وجودها فقط".

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