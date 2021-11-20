التعليم العالي: تمديد استمارة القبول المركزي في الجامعات

2021/11/20 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن تمديد التقديم الى استمارة القبول المركزي والقبول المباشر وقناة النخبة للعام الدراسي المقبل.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إنه "سيتم تمديد التقديم الى استمارة القبول المركزي والقبول المباشر وقناة النخبة للعام الدراسي 2022/2021 وللدورين الأول والثاني القناة العامة-قناة ذوي الشهداء".

وأضاف أن "التمديد سيستمر الى أربعة أيام بعد ظهور نتائج الدور الثاني لطلبة الدراسة الإعدادية".

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