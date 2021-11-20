الحشد الشعبي يطلق عملية امنية شرقي الانبار

2021/11/20 | 09:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اطلقت قيادة عمليات شرق الانبار في الحشد الشعبي، اليوم السبت، عملية امنية لتفتيش مناطق شرقي المحافظة وملاحقة فلول داعش.وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي: "ان العملية تهدف لملاحقة فلول داعش والقضاء على تحركاته وتأمين المنطقة بشكل كامل"./انتهى8

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