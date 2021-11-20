2021/11/20 | 09:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة عمليات شرق الأنبار في الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن انطلاق عملية أمنية لتفتيش مناطق شرق المحافظة وملاحقة فلول داعش.وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي، انه “انطلقت قيادة عمليات شرق الأنبار متمثلة باللواءين الثاني والسابع في هيئة الحشد الشعبي بعملية أمنية لتفتيش مناطق شرق المحافظة”.وأشار البيان الى أن “العملية تهدف لملاحقة فلول داعش الارهابية والقضاء على تحركاته وتأمين المنطقة بشكل كامل”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق عملية أمنية لملاحقة بقايا داعش شرق الأنبار عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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