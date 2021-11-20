2021/11/20 | 09:55 - المصدر: عين العراق

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السبت 20 نوفمبر 2021 | 09:26 صباحاً

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التربية: مدارس الوقفين (الشيعي والسني) تعادل الدراسة الاعدادية بفرعها الادبي

اكدت وزارة التربية ان المدارس التابعة للوقفين (الشيعي والسني) تعادل الدراسة الاعدادية بفرعها الادبي

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