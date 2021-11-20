أزمة الحدود البولندية-البيلاروسية: فلتسقط الامبريالية، فلتسقط الحدود، فلتسقط الهمجية - التيار الماركسي الأممي

2021/11/20 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#التيار_الماركسي_الأممي تستمر الأزمة على الحدود البولندية البيلاروسية في التصاعد.



في 08 نوفمبر، وصل حوالي 4000 لاجئ بالقرب من كونيتشا، حيث حاولوا عبور السياج الحدودي.



أطلق حرس الحدود البولنديون قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم.



ويتزايد عدد اللاجئين على الحدود كل يوم.



أرسلت الدولة البولندية بالفعل العديد من وحدات حرس الحدود والجنود ورجال الشرطة وحتى وحدات مكافحة الإرهاب إلى هناك.



كما بدأت بعض الجماعات القومية المتط ......





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