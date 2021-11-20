شبح أزمة المناخ هنا ويطرق بيوتنا بالحرائق - ليانا خوري

2021/11/20 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ليانا_خوري يتكبّد العالم في السنوات الأخيرة وطأة تداعيات التغيير المناخي التي تزداد خطورتها بوتيرة متصاعدة ومتضاعفة.



ومن ضمن تلك التداعيات، الحرائق التي تجتاح العالم في بقاعه المختلفة، غير مستثنية أحدا وطارقة أبوابنا مهددة الإنسان، الحيوان، والغابات وأشجارها التاريخية.لم تستثن تلك التداعيات بلادَنا، حيث شهدنا في العام الأخير حرائق متفرقة، أدى قسم منها إلى جلاء المئات من بيوتهم، وفي نهاية الأسبوع ......





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