نشر الفكر الثوري التقدمي الماركسي بين الجماهير الواسعة مهمتنا الأساسية - خليل اندراوس

2021/11/20 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس من يحمل الفكر الماركسي يمتلك روح وقدرات الإصرار على استكمال مشروع الأمل له ولغيره ولشعبه وللإنسانية جمعاء، بصلابة وشجاعة وعزيمة على المضي نحو النور، نور الحقيقة، من خلال رؤيته وفهمه للحاضر ولمجتمع المستقبل مملكة الحرية على الأرض، ومكملا معرفته الفلسفية الجدلية بالممارسة والالتزام والكتابة التي تنتصر له، رغم كل الظروف الصعبة التي يمرّ بها في مجتمع يعاني الكثير من السلبيات والإخفاقات والتلون والنفاق ......





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