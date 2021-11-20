2021/11/20 | 10:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يصدر شحنة تمور للخارج عبر “ابو فلوس” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يصدر شحنة تمور للخارج عبر “ابو فلوس”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يصدر شحنة تمور للخارج عبر “ابو فلوس”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).