ستة تغييرات في اسماء الفائزين بالانتخابات

2021/11/20 | 10:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناك تغييرات بنتائج الانتخابات النيابية التي جرت يوم 10 تشرين الاول الماضي.

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