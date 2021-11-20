وسائل إعلام إيرانية: البحرية تصادر سفينة أجنبية في مياه الخليج تهرب ’السولار’

2021/11/20 | 10:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت البحرية الإيرانية، السبت، أنها صادرت سفينة أجنبية في الخليج تهرب "السولار".

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وذكرت وكالة "مهر" وتابعها "ناس"، (20 تشرين الثاني 2021)، أن "قوة من مشاة البحرية الإيرانية سيطرت على سفينة أجنبية محملة بالوقود المهرب في مياه مدينة بارسيان التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب البلاد".

ونقلت الوكالة عن العقيد أحمد حاجيان قائد غواصة "ذو الفقار "412 في بارسيان قوله: "بعد عملية مراقبة استخباراتية، تمكنت مشاة البحرية من الاستيلاء على سفينة أجنبية، على متنها 11 شخصا من أفراد الطاقم".

وأضاف: "بعد تفتيش السفينة، تم اكتشاف أكثر من 150 ألف لتر من المازوت المهرب وتم اقتياد جميع أفراد الطاقم إلى مدينة بارسيان لإخضاعهم للإجراءات القانونية هناك".

"RT"

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