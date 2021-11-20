لمن ستنحاز القوى السنية والكردية لمعسكر الصدر ام للحكيم؟

2021/11/20 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

بين المحلل السياسي حيدر الموسوي، اليوم السبت، ان رؤية رئيس تيار الحكومة عمار الحكيم في حل الخلافات السياسية وانهاء الازمة حظيت بتناغم من القوى السنية والكردية.

وقال الموسوي في حديث تابعته (بغداد اليوم)، أنه "حتى الآن، لا يمكن القول بأن هناك مبادرة وحيدة ستتفق عليها القوى السياسية، خصوصا بعد خطاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

واكد الموسوي، أن "الأمور معقدة، ولكن الأقرب هي رؤية رئيس تيار الحكومة عمار الحكيم، فقد كانت جيدة وتنم عن وسطية وطرح عقلاني في وسط الأزمة الحالية، وهي الوحيدة التي تم الثناء عليها من القوى الكردية والسنية"، مبينا أن "التناغم كان مع مبادرة الحكيم والدعم لها، لأن القوى السنية والكردية هي من تشكل بيضة القبان، وهي من تحسم القضية بالتحالف مع احد الأطراف".

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