القبض على متهم بالمتاجرة بالحبوب المخدرة في المثنى

2021/11/20 | 10:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ القت شرطة المثنى القبض على متهم بالمتاجرة بالمخدرات وضبطت كمية من الحبوب المخدرة بحوزته .وذكر بيان لوزارة الداخلية " ان شعبة مخدرات قضاء السماوة التابعة إلى قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في المثنى القت القبض على متهم بالمتاجرة والتعاطي بالحبوب المخدرة وضبطت كمية من الحبوب المخدرة بحوزته".واضاف البيان " دونت اقوال المتهم ابتدائيا وصدقت قضائيا وتم توقيفه وفق احكام المادة ( 28 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وتمت إحالته الى المحكمة المختصة "./انتهى ح

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