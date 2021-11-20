الحرس الثوري الايراني يحتجز سفينة اجنبية وطاقمها

2021/11/20 | 10:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن الحرس الثوري الايراني احتجازه سفينة اجنبية وطاقمها في المياه الاقليمية، قال انها تعمل على تهريب الوقود.وذكر التلفزيون الإيراني أن "الفرقة البحرية (412 ذو الفقار) في حرس الثورة اوقفت سفينة اجنبية في مياه بارسيان، كانت تنقل 150 الف ليتر من وقود الديزل المهرب".واضاف :" ان توقيف السفينة الاجنبية تم في محافظة هرمزكان جنوبي البلاد، بعد عملية رصد استخبار من حرس الثورة، وتم فتح تحقيق مع 11 عاملاً من طاقمها"./انتهى ح

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