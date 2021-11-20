الصدر يعلن حل لواء اليوم الموعود وغلق مقراتهم كبادرة حسن نية

2021/11/20 | 10:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حل تشكيل “لواء اليوم الموعود”، وغلق مقراتهم.وقال الصدر في تغريدة على تويتر: “كبادرة حسن نية مني أعلن حل تشكيل لواء اليوم الموعود، وغلق مقراتهم، ولولا أنهم سلموا سلاحهم لسرايا السلام سابقاً، او ما … Readmore

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