2021/11/20 | 10:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، عن سبب إلغاء نتائج بعض محطات الاقتراع للانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من شهر تشرين الاول/ اكتوبر الماضي.وقال عضو الفريق الإعلامي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تكشف سبب إلغاء نتائج بعض محطات الاقتراع المركز الخبري الوطني.

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