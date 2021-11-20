الرافدين يوضح بشأن قروض البناء والترميم

2021/11/20 | 10:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدر مصرف الرافدين، اليوم السبت، بياناً مقتضباً بشأن قروضه المخصصة للبناء والترميم.وقال المصرف في بيان مقتضب تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “فروع المصرف مستمرة في ترويج معاملات منح قروض ٥٠ مليون […]

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