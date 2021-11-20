مجموعة السبع العالمية والاتحاد الاوروبي يشيدون بجهود حكومة الكاظمي في تنظيم الانتخابات ونزاهتها

2021/11/20 | 10:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت الدول الصناعية الكبرى والمسماة مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بياناً هاماً حول الاتصال الاقتصادي الجاري مع العراق، حيث تضمن اشادة واضحة بجهود حكومة الكاظمي في تنظيم الانتخابات النيابية المبكرة، وايضاً اشادة نوعية بالاجراءات الاقتصادية التي انخذتها حكومته في … Readmore

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