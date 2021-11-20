2021/11/20 | 10:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني رفعت الكوبية مافيس ألفاريز دعوى قضائية “اتجار بالبشر “على أشخاص مقربين من الأسطورة الراحل دييغو مارادونا، وادعت أن لاعب كرة القدم الشهير اغتصبها عندما كانت قاصرا بسن الـ16.في وقت سابق، بدأت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تهمة “الاغتصاب والاتجار بالبشر” تلاحق مارادونا بعد وفاته المركز الخبري الوطني.

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