2021/11/20 | 10:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني انخفض سعر خام البصرة الخفيف، اليوم السبت، ليسجل خسارة اسبوعية، مع انخفاض أسعار النفط للأسبوع الماضي.ويأتي ذلك بعد أن دعت الولايات المتحدة حلفاءها والدول المستهلكة للنفط إلى تحرير احتياطاتها الاستراتيجية من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خام البصرة الخفيف يتراجع 3 دولارات المركز الخبري الوطني.

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