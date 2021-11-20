كاميرا مراقبة ترصد لصا يهاجم إمرأة ويطرحها أرضًا.. شاهد رد فعل طفلتها

2021/11/20 | 10:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت كاميرا مراقبة في مدينة ويست بالم بيتش في جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية، لحظة قيام لص بالاعتداء على إمرأة في وضح النهار لسرقة محفظتها وهاتفها، لكن رد فعل طفلة الضحية كان مفاجئًا.

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