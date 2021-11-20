2021/11/20 | 10:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ احتجز الحرس الثوري الإيراني سفينة أجنبية، اليوم السبت، كانت تحمل نفطا مهربا، في مياه بارسيان في محافظة هرمزكان، جنوبي إيران، فضلا عن مصادرة 150 ألف لتر من الوقود المهرب، والتحقيق مع 11 عاملا من طاقم السفينة.وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن “الفرقة البحرية 412 ذو الفقار في الحرس الثوري الإيراني تحتجز سفينة أجنبية في […]

ظهرت المقالة بعد محاولتها تهريب النفط..



الحرس الثوري يحتجز سفينة أجنبية جنوبي إيران أولاً على الايام نيوز.

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