ما الفحوص التي يجب إجراؤها بعد الشفاء من كورونا

2021/11/20 | 10:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قالت الطبيبة الروسية، فارفارا ريابكوفا، إنه يجب أن تصبح عدوى الفيروس التاجي المنقولة سببًا لإجراء تقييم متعمق للصحة، نظرًا لاحتمالية الإصابة بمتلازمة ما بعد الإصابة.هكذا، يجدر التحقق من تحمل النشاط البدني […]

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