كيف أصبح المطبخ الفلسطيني هدفا للغزو الاستعماري الإسرائيلي؟

2021/11/20 | 10:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكتف إسرائيل باحتلال أراضي الفلسطينيين، بل طال جشعها أيضًا المطبخ والتقاليد الفلسطينية.وقد تصاعدت موجة عربية من الغضب مؤخرا إزاء قيام الاحتلال الإسرائيلي بإعادة تسمية الأطباق الفلسطينية في الدول الغربية ونسبها إلى المطبخ “الإسرائيلي”.وفي مقاله الذي نشره موقع … Readmore

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