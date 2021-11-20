2021/11/20 | 10:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحصيل العلمي لدى الرجال أكثر من النساء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: أكثر من 7600 موظف أميّ في وزارات ومؤسسات الدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط: أكثر من 7600 موظف أميّ في وزارات ومؤسسات الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).