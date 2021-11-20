وزير الدفاع الأميركي: ملتزمون بمواجهة إيران وأمن الشرق الأوسط

2021/11/20 | 10:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، السبت، أن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة بأمن منطقة الشرق الأوسط، رغم أنها تحول اهتمامها بشكل متزايد نحو مواجهة الصين.

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وقال أوستن في كلمة ألقاها من البحرين خلال رحلة إلى الخليج "لنكن واضحين: التزام أمريكا بالأمن في الشرق الأوسط قوي ومؤكد".

وأضاف أن "هناك ضرورة للمزيد من العمليات متعددة الأطراف والمتكاملة في المنطقة مع الحلفاء".

وتابع ان "الولايات المتحدة ملتزمة بمواجهة إيران، حتى في الوقت الذي تعمل فيه واشنطن على إحياء الاتفاق النووي لعام 2015".

وذكر أوستن "ما زلنا ملتزمين بالتوصل لنتيجة دبلوماسية للمسألة النووية، لكن إذا لم تكن إيران مستعدة للمشاركة بجدية فسننظر في جميع الخيارات الضرورية للحفاظ على أمن الولايات المتحدة".

"رويترز"

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