وزير الدفاع الأمريكي: ملتزمون بمواجهة إيران

2021/11/20 | 10:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم السبت، أن “الولايات المتحدة ملتزمة بمواجهة إيران”، حتى في الوقت الذي تعمل فيه واشنطن على إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.وفي كلمة ألقاها في البحرين […]

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