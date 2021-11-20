2021/11/20 | 10:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف مدرب فريق “مانشستر يونايتد”، أولي جونار سولشار، اليوم الجمعة، عن مصيره ومستقبله بعد ‏تعرض فريقه لهزائم متتالية خلال الفترة الماضية.‏ وأكد سولشار في تصريحات للصحفيين أنه “يشعر بالأمان”، وذلك بعد أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدرب “مانشستر يونايتد” يتحدث عن مصيره مع الفريق المركز الخبري الوطني.

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