أول تعليق كردي على دعوات تسليم سلاح البيشمركة - عاجل

2021/11/20 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

أكد النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا جزا، اليوم السبت، أن البيشمركة هي قوة رسمية.

وقال جزا في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "البيشمركة هي قوة رسمية في إقليم دستوري ولها وزارة حكومية وألوية وتتبع رئيس إقليم كردستان باعتباره مسؤولا عن القوات المسلحة في كردستان".

وأضاف أن "الدعوات لتسليم سلاح البيشمركة أو حلها هي دعوات غير قانونية وليست منطقية، ولايمكن الالتفات لها بالأساس".

وكانت كتائب حزب الله قد دعت لدمج البيشمركة مع القوات الاتحادية وتسليم أسلحتها ردا على دعوات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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