الخارجية تؤكد جاهزيتها لاستقبال وفد الحكومة السويدية

2021/11/20 | 10:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ التقى رئيس دائرة المراسم / وكالةً / في وزارة الخارجية علي شمران حاجم مع سفير السويد في بغداد جوناس لوفين.وذكرت وزارة الخارجية في بيان " ان الجانبين بحثا خلال اللقاء عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي تسهم في تطوير وتنمية العلاقات على كافة المستويات وبمختلف الصعدة".واعلن رئيس الدائرة عن جاهزية الوزارة لاستقبال وفد الحكومة السويدية الى العراق، مؤكداً :" اهمية الزيارة وما تحمله من مصلحة للشعبين الصديقين"./ انتهى ح

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