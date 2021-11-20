طبيبة أمراض معدية تنصح بهذه الأطعمة بعد الشفاء من كورونا

2021/11/20 | 10:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قدمت طبيبة أمراض معدية عددا من النصائح للأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بكورونا لاتباعها في نظامهم الغذائي.وقالت الطبيبة فلاحي نورزهان لـ”سبوتنيك” إنه يجب بالتأكيد تضمين طعام البروتين في النظام الغذائي بعد الإصابة بعدوى فيروس كورونا الجديدة.وتوصي بتناول طعام كامل القيمة – ما يصل إلى 5-6 مرات في اليوم، بكميات صغيرة.وجود الأطعمة البروتينية في النظام الغذائي أمر إلزامي: الدجاج، والديك الرومي، ولحم البقر، والجبن القريش، والبيض، وأسماك البحر، والمكسرات الغنية بالدهون الصحية.بالإضافة لضرورة تواجد البروبيوتيك في النظام الغذائي هي منتجات الحليب المخمر، الملفوف المخمر، الحبوب والخضروات والفواكه مهمة كمصدر للألياف الغذائية.كما نصحت الطبيبة بضرورة شرب […]

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