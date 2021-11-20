2021/11/20 | 10:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ احتجز الحرس الثوري الإيراني سفينة أجنبية، اليوم السبت، كانت تحمل نفطا مهربا، في مياه بارسيان في محافظة هرمزكان، جنوبي إيران، فضلا عن مصادرة 150 ألف لتر من الوقود المهرب، والتحقيق مع 11 عاملا من طاقم السفينة.وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن “الفرقة البحرية 412 ذو الفقار في الحرس الثوري الإيراني تحتجز سفينة أجنبية في مياه بارسيان في محافظة هرمزكان جنوبي إيران”.وأوضح أن “السفينة تم توقيفها بعد عملية رصد استخبارية دقيقة وكانت تحمل نفطا مهربا”.وتابع التلفزيون الإيراني أنه “تمت مصادرة 150 ألف لتر من الوقود المهرب، ويتم التحقيق مع 11 عاملا من طاقم السفينة الأجنبية بعد احتجازها”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحرس الثوري يحتجز سفينة أجنبية جنوبي إيران بعد محاولتها تهريب النفط عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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