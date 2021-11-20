2021/11/20 | 10:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يستضيف برشلونة في أولى مواجهاته على أرض ملعب كامب نو بقيادة المدرب الجديد تشافي هيرنانديز، إسبانيول مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني، حيث ناشد الجماهير مؤازرة البرسا.ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، متساويا مع منافسه إسبانيول في عدد النقاط.وقال تشافي الذي تولى المسؤولية هذا الشهر خلفا لرونالد كومان إن الفريق يحتاج بشدة لمساندة الجماهير أكثر من أي وقت مضى.وأوضح: “أناشد الجماهير الوقوف معنا.لن نستسلم وسنبذل قصارى جهدنا.نطالبكم بمؤازرتنا”.وبوسع ملعب كامب نو استيعاب أكثر من 99 ألف متفرج، لكن برشلونة عانى لجذب الجماهير في خضم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “طلب خاص” من تشافي قبل أول مباراة مع برشلونة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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