انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار بالاسواق المحلية

2021/11/20 | 11:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / شهد سعر صرف الدولار، اليوم السبت، انخفاضاً طفيفاً في الاسواق المحلية.فقد سجل سعر بيع الدولار 148.000 دينار لكل 100 دولار ، فيما سجل سعر الشراء 147.500 دينار لكل 100 دولار./انتهى8

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