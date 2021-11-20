2021/11/20 | 11:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني رحب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت بأي تعاون اوروبي في معالجة مشكلة المهاجرين، خلال اجتماعه مع وزير الدولة في الخارجية الألمانية ميغيل بيرغر في العاصمة البحرينية المنامة.وقال المكتب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كردستان من البحرين ترحب بأي تعاون أوروبي بمعالجة مشكلة المهاجرين المركز الخبري الوطني.

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