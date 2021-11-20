“حوت الناصرية” يبتلع سجيناً مداناً بالإرهاب ومحكوماً بالإعدام

2021/11/20 | 11:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افاد مصدر أمني، بوفاة نزيل محكوم بالإعدام بسبب وعكة صحية في سجن الناصرية المركزي.وقال المصدر في حديث لوكالة “المركز الخبري الوطني”، ان”نزيلاً في سجن الناصرية المركزي ” الحوت ” توفي بعد […]

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