سيطرة بغداد واسط تلقي القبض على متهمين وتضبط سلاح وقنبلة يدوية

2021/11/20 | 11:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت سيطرة بغداد واسط، من إلقاء القبض على متهمين وضبط بحوزتهما سلاح وقنبلة يدوية.وجاء في بيان صدر عن وزارة الداخلية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “أثناء التفتيش الدقيق الذي تجريه سيطرة بغداد واسط التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد لوحظ اقتراب دراجة نارية يستقلها …

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