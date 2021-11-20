2021/11/20 | 11:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم السبت، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن التوصل لاتفاق بشأن ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية.وقال سلام في حديث صحافي، إنه “حتى الآن لم نتطرف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقيقية ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية المركز الخبري الوطني.

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