2021/11/20 | 11:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، السبت، القاء القبض على اثنين من المطلوبين بقضايا الإرهاب في محافظتي كركوك وبغداد.وذكرت القيادة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان”قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال إرهابيين أثنين في كركوك وبغداد المركز الخبري الوطني.

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