بكمية 100 لتر.. النفط تطلق البطاقة الوقودية رقم 5

2021/11/20 | 11:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، اليوم السبت، إطلاق البطاقة الوقودية رقم 5.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “اعتباراً من اليوم السبت تم اطلاق البطاقة المرقمة (5) لمادة النفط الابيض وبكمية (100) لتر”.ودعت الوزارة، المواطنين، الى “مراجعة المنافذ التوزيعية المنتشرة في بغداد، لاستلام الكمية …

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النفط تطلق البطاقة الوقودية رقم 5 أولاً على النور نيوز.

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