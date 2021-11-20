الحرس الثوري الايراني يحتجز سفينة اجنبية تحمل نفطاً مهرباً

2021/11/20 | 11:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتجز الحرس الثوري الإيراني سفينة أجنبية، كانت تحمل نفطا مهربا، في مياه بارسيان في محافظة هرمزكان، جنوبي إيران، فضلا عن مصادرة 150 ألف لتر من الوقود المهرب، والتحقيق مع 11 عاملا من طاقم السفينة.وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت، … Readmore

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