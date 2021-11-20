من البحرين.. وزير الدفاع الأمريكي يتحدث عن السعودية والتزام بلاده تجاه المنطقة

2021/11/20 | 11:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع الأمريكية، لويد أوستن، السبت، أن أمريكا ستبقى ملتزمة بعلاقاتها مع الحلفاء حول العالم، بما في ذلك دول الشرق الأوسط، حتى بعد انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان وتحويل اهتمامه إلى مواجهة الصين

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