شاهد.. 40 امرأة من حول العالم يجتمعن لتحطيم رقم قياسي في القفز بالمظلات

2021/11/20 | 11:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمعت 40 امرأة من حول العالم لتحطيم رقم قياسي في القفز بالمظلات في سماء ولاية أريزونا.

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